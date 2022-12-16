Тюменские отделения политических партий потратили миллионы на пропаганду

Партийные отделения Тюменской области тратят миллионы на пропаганду и содержание аппарата Фото: Предоставлено "КП"

В Тюменской области отделения политических партий отчитались о доходах и расходах за третий квартал 2022 года. Все документы по закону обязаны быть опубликованы на сайте регионального избиркома.

Из отчетных документов известно, что на балансе партии КПРФ в настоящий момент более 23 млн рублей. У «Единой России» всего 8,2 млн, у «Справедливой России – Патриоты – За правду» еще меньше – 1,6 миллиона рублей.

Больше всего за третий квартал 2022 года потратила «Единая Россия» – около 10 млн рублей, из них 8 млн на содержание партии и 1,6 млн на пропаганду. КПРФ израсходовала 2,5 млн, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 2,5 млн, а ЛДПР – всего 359 тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, о том, кого тюменцы выбирали в Госдуму.