Кого выбирают тюменцы: напоминаем кандидатов в депутаты в Госдуму

Кого выбирают тюменцы: представляем кандидатов в депутаты в Госдуму. Фото: Ирина Ромашкина

«Комсомолка» напоминает кандидатов в депутаты в Государственную думу Российской Федерации. Отметим, что голосование идет не только за партии, но и за отдельных кандидатов – на избирательных участках пришедшие получают по два бюллетеня.

Регион разделен на несколько избирательных округов. В каждом округе свой список кандидатов. Так, Тюменский одномандатный избирательный округ №185 представляет депутат Госдумы, член Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Николай Брыкин («Единая Россия»). Ему 61 год, в 1993 году он окончил Тюменскую высшую школу МВД РФ, а в 2007-м – Институт бизнеса и права (Нижневартовский филиал). В настоящее время проживает в Москве. Является депутатом Госдумы с 2016 года.

Далее - 62-летний помощник депутата Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Николая Езерского по работе в Ханты-Мансийском автономном округе Жалауддин Абдуразаков (КПРФ), который проживает в городе Покачи (ХМАО), и заместитель начальника дорожного ремонтно-строительного управления 1 АО «ТОДЭП» Динар Абукин («Коммунисты России») из села Ембаево Тюменского района. Ему 51 год, в 2001 году окончил Уральский государственный университет путей сообщения.

Помимо них, этот округ представляет 33-летний заместитель председателя комитета Тюменской областной Думы по социальной политике, депутат Глеб Трубин (ЛДПР). Образование он получил в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, проживает в столице. Уже принимал участие на прошлых выборах в Госдуму в 2016 году и занял тогда 3 место. Далее следует директор спортивно-оздоровительной базы «Олимпия» Сергей Соловьев, 58 лет (Партия пенсионеров). Он работает Тюменском индустриальном университете, имелась судимость часть 3 статьи 160 «Присвоение или растрата» (погашена в 2013 году). Еще округ представляет 42-летняя генеральный директор компании «Авантаж» Светлана Чуйкова (Партия роста). Она получила образование в Тюменском государственном университете, проживает в Нижнетавдинском районе в СНТ «Здоровье-2».

От Заводоуковского одномандатного избирательного округа №186 заявлен 54-летний депутат Госдумы, член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Иван Квитка («Единая Россия»). У него два высших образования (Тюменский индустриальный институт, 1992 год, и Тюменский государственный университет, 1995 год). Депутатом Госдумы является уже на протяжении 13 лет. Принимал участие на прошлых выборах в Госдуму в 2016 году и занял 1 место.

Далее - 42-летний заместитель директора по коммерческой работе ООО «Твой Дом» Рафаэль Булатов («Коммунисты России»), житель поселка Новотарманский (Тюменский район), учитель химии в частном общеобразовательном учреждении «Еврогимназия» Павел Доронин (31 год) («Новые люди»), окончивший в 2013 году Российский университет дружбы народов, депутат, заместитель председателя комитета Тюменской областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Артем Зайцев из ЛДПР (живет в Тюмени, принимал участие на прошлых выборах в Госдуму в 2016 году, где занял 3 место), и индивидуальный предприниматель Иван Левченко (КПРФ). Является депутатом Тюменской областной Думы шестого созыва на непостоянной основе. Живет в Нягани, окончил Тюменский юридический институт МВД РФ.

За ними следуют помощник депутата Тюменской областной Думы Сергея Морева по работе в едином избирательном округе, житель Тюмени Владимир Селиванов (63 года) из Партии пенсионеров, и 81-летний Владимир Шарпатов («Справедливая Россия – за правду»), который принимал участие на прошлых выборах в Госдуму в 2016 году и занял 2 место.

Отметим, что в Тюменской области вчера стартовали выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва. Результаты первого дня голосования известны: свою гражданскую позицию высказали 185 836 жителей региона. Явка составила 19,69 %. Об этом сообщили в областном избиркоме.