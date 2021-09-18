Подводим итоги: в первый день выборов в Тюменской области проголосовало 19,69 % избирателей

В регионе работают 1 070 избирательных участков

В Тюменской области стартовали выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва. Они будут проходить в течение трех дней: с 17 по 19 сентября. Результаты первого дня голосования уже известны: свою гражданскую позицию высказали 185 836 жителей региона. Явка составила 19,69 %. Об этом сообщили в областном избиркоме.

Кто голосует активнее остальных?

В лидерах по числу проголосовавших – Ишим, здесь явка достигла отметки 27,7%. Такие цифры привел председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин. Он также добавил, что явка на голосование в Тюменской области 17 сентября оказалась выше средних значений по стране.

- Тюменцы достаточно активны в ходе этой осенней избирательной кампании. Я бы оценил явку как чуть выше средней. Мы идем в тренде УрФО и в целом России, - резюмировал Игорь Халин.

За кого голосуют?

Всего в областной думе представлено 48 парламентариев. За первенство борются такие партии, как «Партия Роста», «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Коммунисты России», КПРФ, «Единая Россия» и ЛДПР.

В регионе работают 1 070 избирательных участков. Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что каких-то грубых нарушений и провокаций по итогам первого дня голосования в Тюменской области отмечено не было.

- КОИБы и камеры видеонаблюдения работают в штатном режиме. Все избирательные бюллетени, которые находились в стационарных ящиках, перемещены в сейф-пакеты, которые помещены в отдельные металлические сейфы или ящики. Они будут находиться под круглосуточным видеонаблюдением до начала подсчета голосов избирателей, - комментирует Игорь Халин.

Избирательные участки будут открыты 18 и 19 сентября с 8 утра до 20 часов. Для удобства тюменцев и обеспечения эпидемиологической безопасности было принято решение разбить голосование на три дня. На избирательных участках жителям выдаются медицинские маски и одноразовые перчатки, также есть возможность дезинфекции рук – в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.