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НовостиОбщество16 декабря 2022 4:07

В Ишиме отменили занятия для школьников с 1 по 4 класс

На улице мороз
Иван Литвинов
В Ишиме отменили занятия для первой смены школьников из-за мороза.

В Ишиме отменили занятия для первой смены школьников из-за мороза.

В Ишиме в пятницу, 16 декабря, из-за мороза отменили занятия для младших классов.

– В связи с пониженной температурой воздуха – минус 27 градусов, ветром 3 метра в секунду занятия первой смены с первого по четвертый класс отменяются, – сообщил в администрации города.

В Ишиме уже второй день подряд отменяют занятия для первой смены. Вчера, 15 декабря, из-за мороза отменили занятия для младшеклассников и в Тобольске.

В Тюмени занятия отменили с 15 по 23 декабря в связи со вспышкой заболеваемости ОРВИ и гриппом.

В начале этой недели 12 и 13 декабря школы Ишима и Тобольска эвакуировали из-за писем с угрозами взрыва. Никак не получается у ишимских школьников поучиться в нормальном режиме.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, что в Тюменской области вновь эвакуируют школы из-за угрозы взрыва.