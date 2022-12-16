Вклад Тюменской области в восстановление ЛНР оценили на уровне правительства

Тюменская область активно участвует в восстановлении Луганской народной республики. Фото: Андрей Новиков

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил вклад Тюменской области в восстановление Луганской народной республики.

Ход восстановления инфраструктуры ЛНР рассмотрели на совместном заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию и рабочей группы Государственного совета по координации деятельности, осуществляемой при введении различных уровней реагирования.

За последнюю неделю строители из различных регионов завершили восстановление 200 объектов. В работах задействовано 3 600 единиц техники.

– Есть регионы, которые на 90% и более выполнили план этого года по восстановлению первоочередных объектов. Спасибо за хорошую работу! Среди лидеров отмечу субъекты, работающие на территории ЛНР: Республику Коми, Республику Башкортостан, Севастополь, Брянскую, Воронежскую, Волгоградскую, Новосибирскую, Иркутскую, Белгородскую, Ульяновскую, Тюменскую, Оренбургскую, Тамбовскую области, Красноярский край и Москву, которая выполняет план и в ЛНР, и в ДНР, – сказал зампред правительств РФ Марат Хуснуллин.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее рассказывала о том, что тюменцы отправили в Мариуполь тёплые вещи.