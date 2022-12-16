Тюменцы отправили в Мариуполь тёплые вещи Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменские добровольцы передали более 2 000 курток в гуманитарный центр Мариуполя. Помощь на Донбасс привезли вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова, координатор "Молодой Гвардии" по УФО Владимир Сбитнев и активисты "Волонтерской Роты".

Одежду и игрушки собрали при участии организации "Здоровое Отечество" и фонда "Своих не бросаем". Куртки, термобелье, обувь, игрушки и канцтовары переданы и в другие гуманитарные центры Донбасса.

- Самый большой запрос на теплые вещи. Мы рассортировали все по размерам. В дальнейшем поможем наладить систему выдачи гуманитарного груза каждому в руки, - рассказал координатор "Молодой Гвардии" по УФО, руководитель Тюменского регионального отделения Владимир Сбитнев.

«Комсомольская правда — Тюмень» ранее рассказывала о том, что тюменцы отправили мобилизованным в зону СВО медикаменты, инструменты и печки-буржуйки.