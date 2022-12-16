Тюменцы отправили в Мариуполь тёплые вещи
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
Тюменские добровольцы передали более 2 000 курток в гуманитарный центр Мариуполя. Помощь на Донбасс привезли вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова, координатор "Молодой Гвардии" по УФО Владимир Сбитнев и активисты "Волонтерской Роты".
Одежду и игрушки собрали при участии организации "Здоровое Отечество" и фонда "Своих не бросаем". Куртки, термобелье, обувь, игрушки и канцтовары переданы и в другие гуманитарные центры Донбасса.
- Самый большой запрос на теплые вещи. Мы рассортировали все по размерам. В дальнейшем поможем наладить систему выдачи гуманитарного груза каждому в руки, - рассказал координатор "Молодой Гвардии" по УФО, руководитель Тюменского регионального отделения Владимир Сбитнев.
«Комсомольская правда — Тюмень» ранее рассказывала о том, что тюменцы отправили мобилизованным в зону СВО медикаменты, инструменты и печки-буржуйки.