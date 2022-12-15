В Тюмени провели учения по эвакуации на автовокзале

На автовокзале Тюмени провели учения. Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Скорость эвакуации пассажиров и сотрудников проверили в ходе учений на автовокзале Тюмени.

В четверт, 15 декабря, в 14.00, по легенде учений, на территории автовокзала произошло возгорание. Сотрудников автостанции и пассажиров срочно эвакуировали. В рамках учений отрабатывали действия сотрудников вокзала и службы транспортной безопасности. Проверили системы оповещения об инциденте и пути эвакуации.

Представители органов правопорядка, которые следили за ходом учений, положительно оценили их результат.

– Мы стараемся один раз в квартал проводить подобные мероприятия. Легенды учений самые разные – от пожара в здании автовокзала до возгорания автобуса. Правила эвакуации также отличаются. В нормативе эвакуация проводится за 6 минут, мы уложились в 4,25. Это хороший результат. Он позволяет говорить нам о безопасности пассажиров при возникновении реальной угрозы, – рассказал об учениях руководитель объединения автовокзалов и автостанций Артём Антипин.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее рассказывала о том, что в Тюменской области два дня подряд эвакуировали учащихся школ Тобольска и Ишима, в которые поступили сообщения о возможных взрывах.