В Тюмени усилят меры безопасности перед Новым Годом.
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
В местах массовых мероприятий в Тюменской области будут работать не только сотрудники полиции, но и народные дружинники, казаки. Александр Моор поручил обеспечить безопасность жителей региона в период новогодних праздников
Губернатор Тюменской области провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Тюменской области.
По итогам заседания принято решение о работе около 250 народных дружинников и частных охранников.
За пожарной безопасностью в праздничные дни будут следить пожарные и спасатели, также будет задействовано 360 единиц техники.
В качестве дополнительных мер по обеспечению порядка сотрудники МЧС проводят подворовые обходы частных жилых домов, чтобы напомнить жителям правила пожарной безопасности. Специалисты Росгвардии проверят места проведения новогодних и рождественских праздников на наличие подозрительных веществ и устройств.
Дополнительный контроль за обстановкой в парках, скверах, местах установки новогодних экспозиций и ёлок будет осуществляться через камеры аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
«Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала ранее о том, что усиление охраны общественных мест происходит в эти дни ежегодно.