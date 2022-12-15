В Тюмени усилят меры безопасности перед Новым Годом. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В местах массовых мероприятий в Тюменской области будут работать не только сотрудники полиции, но и народные дружинники, казаки. Александр Моор поручил обеспечить безопасность жителей региона в период новогодних праздников

Губернатор Тюменской области провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Тюменской области.

По итогам заседания принято решение о работе около 250 народных дружинников и частных охранников.

За пожарной безопасностью в праздничные дни будут следить пожарные и спасатели, также будет задействовано 360 единиц техники.

В качестве дополнительных мер по обеспечению порядка сотрудники МЧС проводят подворовые обходы частных жилых домов, чтобы напомнить жителям правила пожарной безопасности. Специалисты Росгвардии проверят места проведения новогодних и рождественских праздников на наличие подозрительных веществ и устройств.

Дополнительный контроль за обстановкой в парках, скверах, местах установки новогодних экспозиций и ёлок будет осуществляться через камеры аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

«Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала ранее о том, что усиление охраны общественных мест происходит в эти дни ежегодно.