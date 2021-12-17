В Тюмени в Новый год будут действовать дополнительные меры безопасности. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени в Новый год и рождественские праздники будут действовать дополнительные меры безопасности. Личный состав управления МВД переводится на усиленный вариант несения службы.

– Ежедневно на инструктажах полицейских ориентируют на повышение бдительности и оперативное реагирование на поступающую информацию, связанную с терроризмом, проявлением экстремизма. Личный состав строевых подразделений ДПС ориентирован на своевременное изъятие с улиц и других общественных мест лиц, находящихся в состоянии опьянения, – сообщили в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.

Глава областной столицы Руслан Кухарук призвал ответственно отнестись к вопросам обеспечения безопасности граждан в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников.