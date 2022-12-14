В Тюмени у работника службы доставки украли велосипед

В Тюмени мужчина украл велосипед доставщика. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В Тюмени работник службы доставки привез продукты по заказу на улице Энергостроителей и оставил двухколесный транспорт без противоугонного устройства. А когда вышел, велосипеда уже не было. Мужчина обратился в полицию, оценив пропажу в 17 тысяч рублей.

Полицейские опросили свидетелей и изучили видео с камер наблюдения. Вскоре оперативники задержали мужчину 1995 года рождения. Сотрудникам уголовного розыска он рассказал, что в день кражи велосипеда гостил у друга. Отправившись за очередной партией спиртного, тюменец заметил у подъезда жилого дома велосипед и присвоил его себе. Велосипед изъят в ходе обыска по месту проживания подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Тюменца отпустили под обязательство о явке.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как тюменец с пакетом ограбил секс-шоп на 38 тысяч рублей. Он зашёл в помещение магазина с пакетом и попросил сложить в него несколько дорогостоящих игрушек. Но воспользоваться ими тюменец не успел: сразу после того, как он выбежал из магазина, за ним погнались охранники.