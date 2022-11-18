Тюменец с пакетом ограбил секс-шоп на 38 тысяч рублей

Интимная кража

Житель Тюмени в состоянии наркотического опьянения ограбил магазин интим-товаров на 38 тысяч рублей. Он зашёл в помещение магазина с пакетом и попросил сложить в него несколько дорогостоящих игрушек. Но воспользоваться ими тюменец не успел: сразу после того, как он выбежал из магазина, за ним погнались охранники. Тогда пакет с интим-добром он выкинул на улице и скрылся.

После неудачной попытки ограбления секс-шопа мужчина направился в магазин техники, где попытался украсть ноутбук за 175 тысяч рублей. Но и тут охрана помешала ему осуществить задуманное, пришлось быстро ретироваться.

Владельцы магазинов обратились в полицию. Вскоре патрульные задержали подозреваемого в одном из ТЦ города.

Ранее судимый житель областного центра 1991 года рождения сознался в содеянном и раскаялся. Список статей УК РФ, которые будут предъявлены мужчине, пополнился после того, как его досмотрели.

В присутствии понятых у задержанного изъяли 60 свёртков с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что в сумке обвиняемого находился синтетический наркотик общим весом порядка 50 граммов.

Уголовные дела, возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о мужчине, который украл из магазина несколько коробок с шоколадом.