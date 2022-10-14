В Тюмени 36-летний сладкоежка украл в магазине шоколад и кондитерку. Фото: Скриншот с видео

В отдел полиции Тюмени обратился представитель сетевого продовольственного магазина с заявлением о краже продуктов. Стражи порядка задержали 36-летнего мужчину, который похитил в основном сладости.

– 36-летний местный житель рассказал, что при входе в магазин взял две корзины, накидал туда 35 пачек сыра, шоколад, кондитерские и молочные изделия и просто вышел через центральный вход, – сообщили в пресс-службе региональном управления МВД.

Продукты предприимчивый горожанин продал на улице прохожим, и выручил шесть тысяч рублей. Оказалось, что это не первый магазин, где он украл съестное.

В отношении тюменца отделом дознания возбуждено два уголовных дела по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде двух лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.