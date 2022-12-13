Александр Моор показал главе Росприроднадзора работу тюменского мусоросортировочного завода

В Тюмень прибыла глава Росприроднадзора. Фото: скриншот с видео в телеграм-аккаунте Александра Моора.

В Тюмень приехала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Первым пунктом рабочей поездки стал тюменский мусоросортировочный завод, на который свозят твердые коммунальные отходы из Тюмени и четырех ближайших районов. Также сюда привозят ТКО с мусороперегрузочной станции в Ялуторовске. Мощность завода позволяет обрабатывать 90 тонн отходов в час.

– Наш регион – один из лидеров в стране по сортировке ТКО. Весь объем мусора в Тюменской области сортируется, отобранное вторсырье продается на открытых аукционах, – рассказал в своем телеграм-канале Александр Моор.

В Тюменской области 3 мусоросортировочных завода: в Тюмени – мощностью 350 000 тонн в год, в Тобольске – мощностью 40 000 тонн в год, в Ишимском районе – мощностью 25 000 тонн в год.

В Ялуторовске работает мусороперегрузочная станция.

Вторсырье продается на аукционах.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, что в технологическом процессе мусоросортировочного завода предусмотрена ручная сортировка, а также магнитная, оптическая и баллистическая сепарация. Конечной продукцией завода являются более 25 видов вторичного сырья, которое можно использовать на других производствах.