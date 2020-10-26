В Тюменской области реализовали крупный инвестиционный проект по обработке ТКО

В Тюменской области реализовали крупный инвестиционные проект по обработке ТКО. Фото - Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области».

На территории Тюменской области продолжаются мероприятия по улучшению экологического состояния окружающей среды. Так, на днях в Тобольске начал работу новый мусоросортировочный завод, который обеспечивает снижение объемов захоронения твердых коммунальных отходов на свалках и полигонах. Проект реализован ООО «Тюменское экологическое объединение».

– Современное оборудование позволяет сортировать отходы на стеклянные, пластиковые и металлические. В технологическом процессе предусмотрена ручная сортировка, а также магнитная, оптическая и баллистическая сепарация. Конечной продукцией завода являются более 25 видов вторичного сырья, которое можно использовать на других производствах, – сообщили в фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области».

Стоит отметить, что инвестиционный проект предполагает создание трех мусоросортировочных заводов в Тюмени, Тобольске, Ишиме и одной мусороперегрузочной станции в Ялуторовске. В настоящее время заводы по приему и сортировке твердых коммунальных отходов функционируют в Тюмени и Тобольске. Реализация проекта на площадках в Ишиме и Ялуторовске продолжается.

СПРАВОЧНО:

Деятельность ООО «Тюменское экологическое объединение» направлена на создание не одиночных объектов по переработке мусора, а на организацию целой системы коммунальной инфраструктуры – объектов для обработки и размещения твердых коммунальных отходов с использованием новейших технологий.