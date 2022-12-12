В Тюмени мошенница из Кировской области обманула троих пенсионеров на 1,5 млн рублей

В тюмени мошенница обчистила троих стариков. Фото: пресс-служба МВД РФ.

В Тюмени задержали мошенницу, которая обчистила трех стариков. Женщина приехала в Тюмень из Кировской области. Она знакомилась с пенсионерками и убеждала их в наличии порчи, которую необходимо снять с помощью обряда очищения. Под этим предлогом она приходила к ним домой и сообщала, что источником проклятия являются деньги и драгоценности.

После получения всех хранившихся дома сбережений и золотых изделий злоумышленница заворачивала их в бумагу. Затем имитировала ритуальные действия: сжигала нитки и читала заговоры.

Когда хозяйка отвлекалась, гостья прятала ценности в свою сумку, оставляя вместо них заранее подготовленный сверток с нарезанной бумагой. Перед уходом она строго запрещала разворачивать его до наступления полуночи...

В полицию обратились трое потерпевших в возрасте от 79 до 92 лет. Они отдали мошеннице деньги и ювелирные изделия на общую сумму более 1,5 млн рублей.

«Волшебница» использовала парики, чтобы её труднее было затем опознать. Однако полицейским удалось выйти на её след и задержать в Перми. После этого женщину доставили в Тюмень для проведения следственных действий, сообщили в пресс-службе МВД России.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемую заключили под стражу. Сейчас проверяют её причастность к аналогичным преступлениям, зарегистрированным в Тюменской области и соседних регионах.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что 65 тюменцев пострадали от мошенников всего за одну неделю.