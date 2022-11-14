65 тюменцев пострадали от мошенников всего за одну неделю

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На 13 миллионов рублей нагрели тюменцев мошенники за неделю с 7 по 13 ноября 2022 года. В прокуратуре области насчитали 65 пострадавших.

Методы дистанционного мошенничества прежние. Мошенники используют страницы различных социальных сетей, обманывают при совершении сделок купли-продажи через сайты объявлений.

Никуда не делись звонки из «службы безопасности банка». Всё чаще мошенники представляются полицейскими различного уровня, родственниками, знакомыми, покупателями, продавцами.

Уловки стандартные:

- произошло несанкционированное снятие денежных средств;

- оформлен кредит;

- заблокирован банковский счет;

- взломан личный кабинет;

- родственник попал в ДТП;

- обещали высокий доход.

Самой большой суммы лишилась тюменка, которой позвонил лжесотрудник полиции. Этот полицейский под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денежных средств и оформления кредита, предложил женщине перевести 2,1 млн рублей на некие резервные счета.

800 тысяч рублей лишился тюменец, которому позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности портала «Госуслуги». Он рассказал о взломе личного кабинета на портале «Госуслуг» и обманом заставил жителя Тюмени перевести 800 тысяч рублей, чтобы тот мог себя обезопасить.

«Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, как липовый сотрудник банка выманил у тюменца 300 тысяч рублей.