В Тюмени липовый сотрудник банка «заработал» 300 тысяч рублей на доверчивом мужчине Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту кражи крупной суммы денег у местного жителя, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области. По словам потерпевшего, ему на мобильный с неизвестного номера позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и рассказал, что в эти минуты неизвестные люди снимают деньги с его личного счета.

Чтобы «спасти» деньги, звонивший предложил сделать несколько шагов. В итоге злоумышленник завладел реквизитами банковской карточки и похитил около 300 тысяч рублей. Полицейские ищут мошенника, чтобы его задержать. Преступнику может грозить до 6 лет лишения свободы.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», липовые банковский сотрудник и силовик «развели» тюменку на 700 тысяч рублей.