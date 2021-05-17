Липовые банковский сотрудник и силовик «развели» тюменку на 700 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции Тюмени поступило сообщение о телефонном мошенничестве. 50-летняя жительница заявила, что у нее обманным путем похитили крупную сумму денег.

Неизвестные, позвонив на сотовый телефон потерпевшей, представились сначала банковскими служащими, а после – представителями Федеральной службы безопасности. Под предлогом пресечения оформления кредита и несанкционированного снятия они похитили деньги.

– Мошенники убедили гражданку через банкомат перевести все деньги с банковской карты наличными на якобы безопасные счета. Женщина выполнила требования звонивших и только после поняла, что попалась на уловки мошенников. Сумма ущерба составила свыше 700 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.