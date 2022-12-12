В Тюмени с нового года изменится стоимость проезда в общественном транспорте

В Тюмени подорожает проезд в общественном транспорте. Фото: Андрей Новиков

В Тюмени с 1 января 2023 года изменятся тарифы на перевозку в общественном транспорте. В администрации города подписали соответствующее постановление «О долгосрочных тарифах на перевозку транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ».

Тарифы на перевозку транспортом общего пользования города Тюмени в 2023 году устанавливаются в следующем размере:

- за разовую поездку в границах населенного пункта город Тюмень за наличный расчет – 30,00 руб., по безналичному расчету – 29,00 руб.;

- за границами населенного пункта город Тюмень 1 тарифная зона – 8 руб. 50 копеек;

- на перевозку каждого места ручной клади за наличный расчет – 30,00 руб., по безналичному расчету – 29,00 руб.

Подробности изменения тарифа на перевозку в общественном транспорте можно уточнить по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы: 8-800-250-0722.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала, что в Тюменской области подорожает проезд в электропоездах.