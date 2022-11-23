В Тюменской области поднимут тариф на проезд в электричках

Проезд в электричках подорожает с 1 января 2023 года

В Тюменской области подорожает проезд в пригородных поездах. Постановление об изменении тарифа подписал губернатор Александр Моор. Тариф в этом документе назван экономически обоснованным.

- Утвердить экономически обоснованный уровень тарифа на 2023 год на услуги перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, оказываемых АО „Свердловская пригородная компания“. Установить тариф в размере 4,48 рубля за километр», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте органов власти Тюменской области.

С января 2023 года проезд из Тюмени до Заводоуковска подорожает на 9 рублей и будет стоить 166 рублей. Доехать на электричке до Ишима - 513 рублей. Это на 29 рублей дороже, чем в настоящее время.

Самый дешёвый билет из Тюмени в Тобольск обойдется в 423 рубля против существующих 399 рублей.

Год назад тарифы на проезд в электропоездах уже повышали. Об этом «Комсомольская правда — Тюмень» также писала.