В Тюменской области с нового года повысится стоимость проезда в пригородных поездах. Фото - tarif.admtyumen.ru.

В Тюменской области повысится стоимость проезда проезд в пригородных поездах на 4,3%. Это произойдет с 1 января 2022 года.

Так, стоимость проезда для взрослого от станции Тюмень до Ялуторовска увеличится на шесть рублей и составит 144 рубля, от Утяшево до станции Войновка – на один рубль (28 рублей).

– В области по сравнению с другими регионами Уральского федерального округа действуют более низкие тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки. Сохраняются преимущества пригородных поездов перед автомобильным транспортом – более низкая стоимость проезда и наименьшая продолжительность поездки, – отметили в департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области.

Как стало известно, в областном бюджете ежегодно предусматриваются средства, которые направляют организации-перевозчику на компенсацию недополученных доходов в связи с установлением сниженных тарифов для населения. Таким образом, благодаря бюджетным средствам предприятию компенсируется 59% затрат.