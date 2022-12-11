Тюменская область входит в пятерку лидирующих по застройке регионов

Тюменская область в лидерах по строительству жилья на душу населения. Фото: Андрей Новиков

В Тюменской области с начала года введено в эксплуатацию более 1 901 000 кв. м жилья. Регион – в пятерке лучших в России по вводу жилья на душу населения.

В области продолжается реализация всех жилищных программ. Строительство находится на особом контроле у губернатора Тюменской области Александра Моора.

Тюменская область – один из пилотных регионов по реализации механизма использования инфраструктурных облигаций, которые, в том числе внесут весомый вклад в поддержку темпов жилищного строительства.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, по итогам 2022 года в регионе может быть побит рекорд 2015 года по объемам построенного жилья.