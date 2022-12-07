В Тюмени будет побит исторический рекорд по объему строительства

В Тюменской области построят рекордное количество жилья. Фото: Андрей Новиков

С начала года в Тюменской области ввели 1 000 000 квадратных метров многоквартирного жилья. В совокупности с индивидуальным жилищным строительством это уже 1,9 млн квадратных метров.

В Главном управлении строительства Тюменской области сообщают, что по итогам года может быть побит строительный рекорд семилетней давности. В 2015 году в регионе построили и ввели в эксплуатацию 2,13 млн квадратных метров жилья.

И если рекорд по объемам строительства пока еще не подтвержден, то другой рекорд будет совершенно точно. Стоимость 1 квадратного метра жилья в Тюмени перевалила за 100 тысяч рублей. На сегодня 1 метр в средней благоустроенной квартире в Тюмени стоит 105 292 рубля, в 2015 году такой же метр стоил 63 378 рублей. Резкий рост цен на недвижимость в Тюмени начался в 2020 году. Всего за два года стоимость жилья в областной столице выросла на 52%.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в регионе заключили 24 тысячи договоров на долевое строительство, которое обходится будущим владельцам квартир несколько дешевле, чем тем, кто покупает готовое.