Тюменский реабилитационный центр «Родник» принял участие в форуме «Возможности»

В Тюмени прошел форум "Возможности". Фото: группа Вконтакте "Форум-выставка "Возможности".

На прошедшем в Тюмени форуме-выставке #возМОЖНОсти реабилитационный центр «Родник» был представлен на двух площадках: выставочная зона и интерактивная площадка. О программах по оздоровлению и комплексному реабилитационному лечению детей-инвалидов рассказала специалист «Родника» Ильзия Ибатуллина. А врач-физиотерапевт Вера Смагина провела консультации для участников форума по вопросам реабилитации в центре. Она рассказала, какие программы реабилитации доступны здесь для детей–инвалидов и для часто и длительно болеющих детей, остановилась на программах отдыха и досуга школьников в каникулы, а также на возможностях медицинской реабилитации детей в рамках программы ОМС.

Педагоги-психологи и логопеды «Родника» показали свои мастер-классы. Ольга Богданова и Ксения Богомолова показали мастер-класс «Развиваемся играя» - организовали для ребят игры на развитие познавательной и эмоциональной сферы. Юлия Муравьева и Анна Карагодина представили мастер-класс «Развитие понимания речи и фонематических процессов у детей с тяжелыми нарушениями речи».

Прошедший форум - одно из ключевых социально-значимых мероприятий Тюменской области, он демонстрирует лучшие практики и достижения в сфере реабилитации и абилитации инвалидов, показывает возможности для социализации людей с инвалидностью.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что форум «Возможности» прошёл в легкоатлетическом манеже Тюмени.