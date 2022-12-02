В Тюмени стартовал форум «Возможности», посвященный Дню инвалидов

В Тюмени проходит форум #возМОЖНсти Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В четвертый раз в Тюмени проходит форум-выставка «Возможности». Его участников поприветствовал губернатор Тюменской области Александр Моор. Форум приурочили к Международному дню инвалидов, который установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году.

Принять участие в форуме могут все желающие как лично, так и онлайн.

Форум проводят в Легкоатлетическом манеже на улице Луначарского, 12 в Тюмени. Время проведения – с 10.00 до 16.00.

На форуме будет представлена сеть реабилитационных организаций, презентованы услуги и товары для людей с инвалидностью, включая современные технические средства реабилитации, протезно-ортопедические изделия, реабилитационное оборудование и многое другое.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала, что на каждом виртуальном стенде форума работают онлайн-консультанты.