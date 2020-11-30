На форуме #возМОЖНОсти презентуют деятельность тюменских предприятий, оказывающих услуги инвалидам

Второй региональный специализированный форум-выставка #возМОЖНОсти состоится в Тюменской области 3 декабря. Это одно из ключевых и социально значимых событий в регионе, проведение которого приурочено к Международному дню инвалидов. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, из-за пандемии коронавируса в 2020 году оно пройдет в дистанционном формате.

Форум-выставка объединит ведущие организации Тюменской области, которые оказывают услуги людям с инвалидностью. Цель – аккумулировать максимум информации о том, какие товары и услуги реализуются сейчас в нашем регионе для инвалидов, детей-инвалидов и членов их семей. Посетители увидят выступления известных спикеров, экспертов в области психологии, педагогики, здравоохранения, спорта, культуры, занятости и многое другое. Также запланированы онлайн-игра на развитие soft skills, веб-квест по профориентации и мотивационные практикумы.

На сайте форумвозможности.рф пройдет виртуальная выставка, на которой презентуют деятельность различных организаций, предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги и реализующих товары реабилитационной направленности. Во время работы форума-выставки на каждом виртуальном стенде будут работать онлайн-консультанты.