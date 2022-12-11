Стоит ли тюменцам дарить животных на Новый гол, рассказала зооволонтёр

Не стоит дарить в подарок животных, не обсудив это с будущим владельцем. Фото: Андрей Новиков

Чтобы животное, подаренное на Новый год, не оказалось на улице, тюменцам советуют предварительно обдумать сюрприз. А еще лучше — обсудить его с тем, кто может стать счастливым обладателем подарка.

- К сожалению, практика дарить животных до сих пор живее всех живых. Ежегодно такие подарки потом оказываются на улицах, где становятся жертвами других животных, замерзают или, в лучшем случае, попадают в приюты и к людям, пожалевшим их, – рассказала корреспонденту издания «Тюменская область сегодня» зооволонтер Юлия Филатова. – Ведь Новый год – это всего одна ночь в году, а вот ухаживать за собачкой или кошкой потом нужно ежедневно на протяжении 10-15 лет.

Не каждый захочет вставать рано утром, чтобы прогулять питомца, или покупать всевозможные необходимые атрибуты для животного. Подаренный милый котёнок будет нуждаться не только в лотке, но и игрушках, миске, когтеточке, корме, ветеринарных процедурах и многом другом.

Далеко не всем хочется этих хлопот. Дарителям стоит примерить ситуацию на себя и представить, что это в их доме появится ненужное животное, тогда станет совершенно ясно, что такой сюрприз может стать приятным только если это будет вовсе не сюрприз... По мнению Юлии Филатовой сначала следует поговорить с человеком, которому вы хотите подарить животное, и лишь когда он даст свое согласие, приступить к выбору любимца.

– Где бы вы ни брали собаку или кошку – в питомнике или приюте, – стоит взять с собой того, кто в дальнейшем будет отвечать за питомца. Во-первых, так человек сможет лично обсудить все нюансы, во-вторых – выберет именно то животное, которое ему понравится, – пояснила волонтер.

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