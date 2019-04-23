Портреты бездомных Тюмени украсят павильоны автобусных остановок

СЕГОДНЯ 15:19 2019-04-23T15:29:50+03:00

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Портреты бездомных Тюмени скоро появятся на остановках и пешеходных зонах города. Рядом с ними будут размешены реальные истории этих людей. Необычную акцию «Портреты говорят» проводит Дом милосердия «Богадельня» вместе с художницей-волонтёром Анастасией Чигридовой.

Девушка уже год помогает в богадельне по хозяйству и общается с постояльцами. Беседуя с ними, она параллельно пишет портреты. Истории бездомных уникальны – это и люди, побывавшие в блокадном Ленинграде, и те, кто пережил семейное горе, люди с нелёгкой судьбой и подорванным здоровьем.

Первые пять портретов появятся совсем скоро на остановочных павильонах: "2 Луговая", "Берёзовая роща", "ул. Харьковская", "Областная ГИБДД" и "Областная больница №1". Чуть позже будет ещё пять пилларов у Технопарка, салона Техномир на перекрестке Республики- Мельникайте, у центра Арт бульвар на перекрестке Республики- М.Горького и возле дома по ул. Семакова, 21

- Когда я писала портреты, то просто хотела показать, что бездомные люди - не мертвые души, а живые! Чтобы тюменцы поднялись над шаблоном: раз человек в такой ситуации, то сам виноват. Рада, что эта история получила продолжение. О проблеме бездомности надо говорить больше и ярче, - считает художница.

В Тюмени оказалось много неравнодушных людей, благодаря чему социальная акция получилась. Претворить в жизнь задуманное помогли волонтёры, дизайнер Наталья Ращупкина и две компании – держатели рекламных конструкций.

- Это очень важно, что в городе много социально-ответственных организаций и людей, готовых помогать в социально-значимых проектах. Этот опыт по-своему уникален, в нашем городе беседы о бездомности в таком ключе ещё никогда не велись, - отметила представитель «Богадельни» Екатерина Шадрина.

ИСТОЧНИК KP.RU