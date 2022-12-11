В Тюмени Выставочный зал собирает всё больше посетителей во время ярмарки

В Тюмени все больше человек принимают участие в ярмарке Фото: Тюмень - наш дом

Тюменская ярмарка подводит итоги: больше участников и посетителей Уходящий год ознаменовался ростом числа посетителей и увеличением деловой активности в тюменском Выставочном зале, как со стороны тюменских предпринимателей, так и иногородних.

- На середину декабря мы уже точно можем говорить о более чем 250 тысячах посетителей в год. В то время как в прошлом было почти на 10 тысяч меньше. В первую очередь здесь, конечно, сыграла роль отмена ковидных ограничений. Во-вторых, в этом году у нас прошло несколько новых мероприятий, которые привлекли тюменцев и гостей города, - говорит генеральный директор АО «Тюменская ярмарка» Михаил Брудков.

В 2022 году прошло несколько очень интересных мероприятий. Это рок-фестиваль «Tyumen Rock & Cентябрьфест», гик-фестиваль молодежной культуры "Kitsune-con" и фестиваль «ТЮМЕНЬ СИЛЬНАЯ», этот спортивный праздник собрал более 700 спортсменов и 5300 зрителей.

Сибирская Православная ярмарка «Духовные традиции и богатство России» также в числе самых посещаемых.

- В этом году предрождественскую ярмарку посетил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, что ещё повысило ее престиж. А своеобразную эстафету уже 16 декабря подхватывает традиционная «Новогодняя ярмарка», где можно найти все необходимое для встречи всеми любимого праздника, - рассказал Михаил Брудков.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» рассказывала о том, как проходят ярмарки в областном центре.