В Тюмени 12 ноября 2022 года на ярмарке можно будет купить мясные вкусняшки и рыбную продукцию

В Тюмени 12 ноября 2022 на ярмарке можно купить мясные вкусняшки и рыбную продукцию
Фото: Тюмень - наш дом
Сразу несколько ярмарочных площадок откроется в субботу, 12 ноября, в Тюмени. На продовольственной ярмарке можно будет купить натуральную продукцию, включая мясо и мясную продукцию, рыбу, мёд, произведения ремесленников и многое другое. Всё это будут продавать городские и областные производители, фермерские и личные подсобные хозяйства Тюмени и юга Тюменской области.
Где можно купить продукцию?
С 8 до 17 часов:
- ул. Севастопольская, 12 (на прилегающей к Выставочному залу территории);
- ул. Льва Толстого, 31 (территория парковки автомобилей);
- пр. Солнечный, 11 (территория, прилегающая к ТЦ «Заречный двор»).
С 10 до 17 часов:
- Цветной бульвар (у арки со стороны ул. Орджоникидзе).