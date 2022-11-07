В Тюмени 12 ноября 2022 года на ярмарке можно будет купить мясные вкусняшки и рыбную продукцию

В Тюмени 12 ноября 2022 на ярмарке можно купить мясные вкусняшки и рыбную продукцию Фото: Тюмень - наш дом

Сразу несколько ярмарочных площадок откроется в субботу, 12 ноября, в Тюмени. На продовольственной ярмарке можно будет купить натуральную продукцию, включая мясо и мясную продукцию, рыбу, мёд, произведения ремесленников и многое другое. Всё это будут продавать городские и областные производители, фермерские и личные подсобные хозяйства Тюмени и юга Тюменской области.

Где можно купить продукцию?

С 8 до 17 часов:

- ул. Севастопольская, 12 (на прилегающей к Выставочному залу территории);

- ул. Льва Толстого, 31 (территория парковки автомобилей);

- пр. Солнечный, 11 (территория, прилегающая к ТЦ «Заречный двор»).

С 10 до 17 часов:

- Цветной бульвар (у арки со стороны ул. Орджоникидзе).