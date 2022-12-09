В Тюмени временно ограничат движение по улице Калинина

В Тюмени ограничат движение на улице Калинина. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

В Тюмени на улице Калинина с 12 по 30 декабря будут реконструировать канализационный коллектор. На этот период будет ограничено движение транспорта от пересечения с улицей Волгоградской до пересечения с улицей Мира. Объезд будет организован по улицам Мира и 9 Января.

Изменение транспортного движения приведет к увеличению протяженности маршрута городских автобусов. Для удобства жителей напротив школы № 30 на улице Мира обустроят временную остановку общественного транспорта.

– Вместо утративших надежность коммуникаций из чугуна и керамики, построенных в 1970-х годах, нам предстоит проложить новые трубы из полимерных материалов. Срок службы современных коммуникаций – не менее 50 лет. Строительно-монтажные работы будут проводиться без ограничения услуг водоснабжения и водоотведения, – пояснил начальник цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения «Росводоканал Тюмень» Роман Габрильян.

Прокладку труб осуществят методом горизонтально-направленного бурения. На новом участке коммуникаций построят 4 канализационных колодца.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, что в областном центре отремонтировали улицу Мелиораторов.