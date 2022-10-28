В Тюмени отремонтировали улицу Мелиораторов. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени отремонтировали улицу Мелиораторов (от Щербакова до Голышева). Ее протяженность составляет один километр.

– Дорога разделена полосой зеленых насаждений на две проезжие зоны. Улица имеет важное значение для жителей: рядом расположены детский сад, школа, поликлиника, – отметили в пресс-службе городской администрации.

Как стало известно, тут отфрезеровали старое дорожное полотно, уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, обновили бордюры, укрепили обочины.

Кроме того, строители смонтировали новые плавающие колодцы, а также две новых остановки, а еще нанесли разметку.

Ранее «КП» – Тюмень» писала, что строительство шестиполосной дороги улиц Калинина/Фармана Салманова (в границах улиц Губернской – Закалужской – Московский Тракт) в «Тюменской слободе» завершится в ноябре 2024 года. Ее протяженность составит 2,3 километра.