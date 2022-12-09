Тюменец почтой отправил в Казахстан ночной прицел для ружья

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Жителя Тюмени Евгения Т. суд приговорил к 3 годам лишения свободы за незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации иного вооружения (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). В марте 2022 года 41-летний мужчина с помощью компании CDEK отправил в Казахстан посылку с ночным стрелковым прицелом. Он указал, что в отправлении находится запчасть для телескопа.

На таможенном пункте оперативники эту посылку изъяли. Поскольку перемещение через государственную границу приборов, считающихся иным вооружением, уголовно наказуемо, Евгений Т. оказался на скамье подсудимых.

Мужчина признал свою вину в полном объеме, раскаялся.

Принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, его общественную опасность и личность Тимошина, суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

Ночной стрелковый прицел конфискован в собственность государства.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что для тюменских мобилизованных в зону СВО отправили партию коллиматорных прицелов и тепловизоров.