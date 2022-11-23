В Тюмени закупили тепловизоры и коллиматорные прицелы для мобилизованных в зону СВО

Бойцам передали коллиматорные прицелы и тепловизоры Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменским подразделениям военнослужащих передали тепловизионные и коллиматорные прицелы по поручению губернатора.

– Проделали большую работу, чтобы найти и закупить тепловизионные и коллиматорные прицелы для наших подразделений. Оборудование технически сложное и дорогостоящее. Оно значительно упрощает выполнение боевой задачи, – рассказал Александр Моор.

Теперь купленную технику нужно доставить в подразделения, отправленные в зону проведения специальной военной операции.

Командир тюменского подразделения поблагодарил за помощь и отметил, что коллиматорные прицелы и тепловизоры существенно облегчает выполнение задач в дневное и ночное время.

Ранее «Комсомольская правда» — Тюмень» писала о том, что мобилизованным тюменцам передали современные аптечки.