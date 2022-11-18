Мобилизованным тюменцам передали современные аптечки

Современные аптечки для тюменских воинов Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

В Тюмени мобилизованным, готовящимся к отправке передали современные и укомплектованные аптечки. Медицинские наборы формировали по рекомендациям людей с боевым опытом.

Здесь есть два турникета, бинт для тампонады, эластичный, окклюзионный пластырь, ножницы для разрезания одежды, бандаж, шина для фиксации конечностей, спасательное одеяло, устройства для проведения вентиляции легких, щитки для глаз, противоожоговый гель и средства обеззараживания.

Такая аптечка может спасти жизнь солдату при ранении. Каждого ждут дома родные, близкие, да и все жители Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что тюменским мобилизованным передали тёплые вещи.