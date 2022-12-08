Тюменский водитель накопил 34 неоплаченных штрафа и лишился автомобиля

У тюменского водителя изъяли автомобиль за штрафы. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени 27-летний водитель накопил долг по штрафам на общую сумму 33 300 рублей. Дорожные камеры зафиксировали 34 нарушения, которые мужчина успел совершить на своей «Ладе-Гранте». Абсолютное большинство штрафов (25 из 34) выписаны за нарушение скоростного режима. Ещё 6 – за движение по автобусной полосе, 2 – за невыполнение требований остановки перед стоп-линией, 1 – за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора.

Когда количество неоплаченных штрафов стало неприлично большим, сотрудники ГИБДД и судебные приставы сами выехали к должнику. В результате автомобиль тюменца арестован сотрудниками службы судебных приставов до уплаты задолженности в полном объеме.

Административный штраф за нарушение ПДД должен быть уплачен не позднее 60 дней с момента вступления в законную силу постановления о нарушении. В течение первых 20 дней можно уплатить штраф в размере половины от назначенной суммы.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что 23-летнему водителю-иностранцу, который умудрился накопить 26 неоплаченных штрафов при вождении автомобиля, запретили въезжать в Россию.