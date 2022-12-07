Иностранец получил 26 штрафов на дорогах Тюменской области, теперь его не пустят в Россию

Иностранец накопил 26 неоплаченных штрафов в Тюменской области. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области 23-летний иностранный гражданин умудрился получить 26 штрафов при вождении автомобиля. Общая сумма штрафов составила 16 100 рублей. Их мужчина не оплатил в установленные сроки.

Абсолютное большинство нарушений связаны с превышением скоростного режима – 24 из 26 протоколов. Еще два штрафа оформлены за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке и без полиса ОСАГО.

На основании того, что молодой человек не стал оплачивать штрафы, в управление по вопросам миграции Тюменской области направлено решение, на основании которого иностранному гражданину запрещён въезд на территорию Российской Федерации, пока он не оплатит долг в полном объеме. На границе с Россией гражданину будет отказано во въезде сотрудниками пограничной службы.

Административный штраф за нарушение ПДД должен быть уплачен не позднее 60 дней с момента вступления в законную силу постановления.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее рассказывала о тюменце, который накопил 30 неоплаченных штрафов. За это мужчину отправили в спецприёмник на неделю.