Тюменец не уплатил более 30 штрафов за нарушения ПДД: «Нет средств»

Тюменец не оплачивает более 30 штрафов за нарушения ПДД. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени на семь суток отправили в спецприёмник 27-летнего местного жителя. На своей «Ладе-Весте» он за несколько лет 33 раза нарушил правила дорожного движения, однако уплатить штрафы даже не пытался.

– Машину остановили на улице Одесской. За последние годы он проезжал перекрестки на красный, не пропускал пешеходов, ездил без водительского удостоверения, превышал скорость на тонированном автомобиле. Неуплату штрафов водитель объяснял тем, что у него нет денег, – рассказали в пресс-службе регионального отдела Госавтоинспекции.

В этом году в Тюменской области на участников дорожного движения наложено около 800 миллионов рублей штрафов за нарушения ПДД, 119 тысяч нарушителей пока не уплатили наложенные на них штрафы на сумму более 132 миллионов рублей.

ГИБДД рекомендует соблюдать ПДД, а также уплачивать штрафы с 50 процентной скидкой в течение 20 дней, не дожидаясь административных арестов, обязательных работ и двойных штрафов.