Главную ёлку Тюмени откроют 26 декабря. Фото: Тюмень - наш дом

Сроки открытия главной ёлки Тюмени сдвинули на два дня. Ёлку торжественно зажгут 26 декабря в 18 часов. Событие можно будет увидеть в прямом эфире. Высота главной ёлки – 28 метров. Это самая большая ёлка в регионе.

Глава города Руслан Кухарук пообещал горожанам ряд сюрпризов на новогодних улицах Тюмени.

Рядом с главной ёлкой откроется ледовый городок на площади 400-летия Тюмени.

При этом само празднование Нового года ставилось под сомнение из-за происходящих событий.

– У нас была дискуссия: зачем отмечать Новый год в это сложное время? И мы пришли к выводу, и мне кажется, что это самый верный подход: Новый год нельзя отменить. Нельзя забрать чудо и праздник не только у детей, но и у всех горожан, – сказал Кухарук на прямой линии 7 декабря.

Культурные учреждения организуют дополнительные мероприятия и новогодние программы для детей семей мобилизованных. Представители бизнеса полностью оплатят дополнительные концерты.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, как подготовили к Новому году Никольский сквер.