В Тюмени готовят к Новому году Никольский сквер в Восточном округе

В Восточном административном округе Тюмени украшают сквер к Новому году. ФОТО и группы управы ВАО в соцсетях.

В управе Восточного административного округа Тюмени рассказали, что этим летом в сквере высадили 13 черемух. Новую озелененную общественную территорию в районе улиц Вознесенской и Родниковой благоустроили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2020 году.

В канун праздников на льду водоема в Никольском сквере по традиции зальют каток, он будет освещен. Один из склонов пруда станет горкой.

Рядом с живой 9-метровой елью появится и ёлка из медведей. Когда зальют ледовую площадку и горку, кататься на освещенном катке в сквере можно будет допоздна.

В управе ВАО сообщили о том, что в новом сквере порой бывают случаи вандализма: люди ломают деревья, подростки на самокатах и велосипедах отрабатывают трюки на зеленых холмах и обижают уток, плавающих в водоеме.

Специалистам управы Восточного административного округа приходилось не раз восстанавливать благоустройство.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в областной центр вновь привезли на зимовку огромных белых медведей от компании «СУЭНКО».