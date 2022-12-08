В Заводоуковске судили дальнобойщика, из-за которого погибла женщина в машине скорой помощи

Зажатая в медицинском автомобиле женщина скончалась в больнице. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Заводоуковске вынесли приговор 57-летнему дальнобойщику Александру Ч. из Ярославской области. Суд признал его вину в нарушении правил движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Как стало известно из материалов уголовного дела, утром 30 июня 2022 года Александр Ч. на своей SCANIA с полуприцепом выехал из Омска в сторону Тюмени. В Заводоуковском районе, на 9-м километре трассы Тюмень – Омск, его обогнал автомобиль скорой помощи марки ГАЗ «Соболь».

Водитель фуры не пострадал. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Еще через два километра пути дальнобойщик заметил у дороги работающую спецтехнику, но не увидел, что перед ним затормозил водитель «Соболя». SCANIA врезалась в скорую, которую выбросило на встречную полосу, где она съехала в кювет и остановилась только в лесополосе.

Сам водитель SCANIA не пострадал, он помог водителю и пассажиру пострадавшей машины выбраться наружу, однако в ее салоне оказались зажатыми еще две женщины-пассажирки. Приехавшие спасатели вызволили несчастных, но одна из них впоследствии скончалась в больнице от множественных тяжелых травм.

Заводоуковский районный суд приговорил ярославского дальнобойщика к двум годам лишения свободы условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 1 год.

Родственница погибшей женщины имеет право на возмещении морального вреда в порядке гражданского судопроизводства.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала об аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск: при столкновении легкового автомобиля с фурой погибли два человека.