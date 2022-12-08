В аэропорту Рощино по случаю открытия рейса Тюмень – Астана устроили торжество в казахском стиле

В Рощино прилетел самолет из Астаны. Фото: пресс-служба аэропорта Рощино.

В тюменском аэропорту Рощино состоялось торжественное открытие рейса авиакомпании Qazaq Air по направлению Астана – Тюмень – Астана.

Первых пассажиров этого рейса, прилетевших вечером 7 декабря из Астаны, встречали в зале ожидания россыпью конфет и песнями под домбру. Обряд, символизирующий достаток, сладкую жизнь и изобилие.

Рейсы авиакомпании выполняются на лайнерах Bombardier DHC-8 – это канадский двухмоторный турбовинтовой самолет.

По случаю открытия рейса в аэропорту устроили торжественное мероприятие

В аэропорту Рощино обслуживание данного типа воздушного судна было первым.

Напомним, что рейсы авиакомпании Qazaq Air будет выполняться два раза в неделю, в среду и воскресенье.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала об открытии прямых перелётов в этом направлении.