С 4 декабря из Тюмени можно будет без пересадок улететь в Астану

Из Тюмени в Астану можно будет улететь прямым рейсом Фото: Предоставлено "КП"

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air анонсировала запуск рейсов по маршруту Астана — Тюмень с 4 декабря 2022 года. Частота — 2 раза в неделю.

Перелёты будут осуществлять самолёты марки De-Havilland Dash 8-Q400 (они же Bombardier Q Series)

Расписание: По средам (время местное): - IQ 523 Астана 18:45 – Тюмень 19:30, - IQ 524 Тюмень 20:20 – Астана 23:15. По воскресеньям: - IQ 523 Астана 19:15 – Тюмень 20:10, - IQ 524 Тюмень 21:00 – Астана 23:45.

Стоимость перелёта начинается от 5 653 рублей (43 190 тенге), оптимальный вариант будет стоить 6900 рублей (52 738 тенге), комфортный — 8 152 рубля (62 285 тенге).

Длительность перелета — 1 час 55 минут.

В настоящее время из Тюмени в Астану можно улететь только раз в неделю, по воскресеньям, самолётами авиакомпании Utair. Минимальная стоимость билета — 4 873 рубля, оптимальная 7 373 рубля, премиум — 10 188 рублей.

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала о прямых рейсах из Тюмени в Махачкалу.