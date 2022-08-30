Из Тюмени в Дагестан можно будет улететь прямым рейсом с 16 сентября 2022 года

Фото: https://vk.com/mcx.aero

Из Тюмени (аэропорт Рощино им. Д.И. Менделеева) в Махачкалу (аэропорт Уйташ им. Амет-Хана Султана) и обратно можно будет улететь прямым рейсом с 16 сентября, сообщили на страничке дагестанского аэропорта в соцсети «ВКонтакте». Перевозкой пассажиров займется авиакомпания «Азимут» по понедельникам и пятницам на самолетах Sukhoi Superjet 100.

Билеты можно купить в кассах аэропорта или на сайте авиакомпании.

Расписание полетов:

– вылет из аэропорта Махачкалы в 00.55 (мск) с прибытием в Тюмень в 06.05 (местное время). Длительность полета составит 3 часа 10 минут.

– вылет из аэропорта Тюмени в 07.05 (местное время) с прилетом в Махачкалу в 08.25 (мск). Длительность полета – 3 часа 20 минут.