В Тюмени достраивают два детских сада

Два детских сада вскоре откроют в Тюмени. Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Строительство самого большого в Тюменской области детского сада уже находится на завершающей стадии. Объект в микрорайоне Ямальский-2 готовят к приему детей. Сейчас в помещениях устанавливают мебель.

Трехэтажный детсад рассчитан на 550 ребятишек, в том числе ясельного возраста. Здесь будет 24 группы для детей и удобно оборудованные игровые зоны с теневыми навесами.

В июле информационный центр правительства области сообщал, что детсад должны сдать до конца 2022 года.

Другой детский сад достраивают в микрорайоне Ново-Патрушево. Сроки его сдачи в эксплуатацию переносили несколько раз. Изначально это был октябрь 2021 года, затем лето 2022 года. Теперь по плану – конец 2022 года.

На строительство детского сада в Ново-Патрушево из бюджета выделили 404 миллиона рублей. Этот трехэтажный детский сад рассчитан на прием 320 детей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, что в детском саду в микрорайоне Ямальский-2 будет просторный музыкальный зал, помещение для занятия физкультурой, собственные пищеблок и прачечная.