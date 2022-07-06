Детсад на 550 мест в тюменском микрорайоне Ямальский-2 сдадут в конце 2022 года. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Детсад на 550 мест в тюменском микрорайоне Ямальский–2 сдадут в конце 2022 года. Об этом стало известно во время посещения губернатора региона Александра Моора стройки дошкольного учреждения.

– Подрядчик уже возвел трехэтажное здание, начинается внутренняя отделка помещений. В будущем здесь будет сформировано 24 группы, в том числе для детей ясельного возраста, – рассказали в информационном центре правительства области.

Стало известно, что тут будет просторный музыкальный зал, помещение для занятия физкультурой, собственный пищеблок и прачечная. На прилегающей территории создадут игровые зоны с теневыми навесами.

Ранее «КП» – Тюмень» писала, что Ленинский районный суд Тюмени на два месяца прикрыл работу частного детского сада «Белка», пока там не наведут порядок в питании воспитанников. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, суд обязал руководство садика дать время предпринимателю Татьяне Ш. устранить допущенные нарушения.