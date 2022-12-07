Тюменец Рамиль Шамсутдинов попросился в ЧВК «Вагнер»

Фото: соцсети.

Тюменец Рамил Шамсутдинов, которого признали виновным в массовом убийстве своих сослуживцев, просился в ЧВК «Вагнер». По данным телеграм-канала Baza, в тот момент, когда представители ЧВК были в тюменской исправительной колонии №2, Шамсутдинов подавал заявку в добровольцы.

Сначала он попал в список, но после его не взяли, хотя многих других заключенных «вагнеровцы» забрали.

В октябре 2019 года Шамсутдинов проходил срочную службу в Читинской области. 25 октября во время смены караула Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. Жертвами стали 8 человек еще двое получили ранения.

В январе 2021 года Шамсутдинова приговорили к 24 годам и 6 месяцам колонии. Кроме того, он должен заплатить 10 миллионов рублей в качестве морального время. В то же время один из его выживших сослуживцев получил два года лишения свободы условно и штраф 30 тысяч рублей за издевательства над новобранцами.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что в соцсетях были созданы несколько петиций с требованием освободить Шамсутдинова.