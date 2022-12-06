В Тюмени публикации протоколов резонансного убийства стали поводом для нового уголовного дела

В Тюмени Следственный комитет заинтересовался публикациями протоколов по резонансному убийству. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюменской области следственный комитет возбудил новое уголовное дело из-за попавших в интернет фотографий копий протоколов резонансного дела.

– С 7 ноября 2022 года по настоящее время неустановленными лицами из числа участников уголовного судопроизводства, предупрежденных в соответствии со ст. 161 УПК РФ о недопустимости разглашения без соответствующего разрешения данных предварительного расследования, в одной из социальных сетей были размещены сканированные копии протоколов следственных и процессуальных действий, заключений экспертиз, а также иных материалов, связанных с расследованием уголовного дела по факту совершения особо тяжкого преступления против личности, – сообщили в следственном управлении СК РФ по Тюменской области.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по ст. 310 УК РФ (разглашение данных предварительного следствия).

Несмотря на то, что в сообщении пресс-службы СУ СК РФ нет прямого указания на то, что это относится к расследованию убийства Насти Муравьевой, местные СМИ не сомневаются, что речь идёт именно о нём, так как некоторое время назад предположительно адвокат Виталия Бережного публиковала в сети снимки с места преступления и рассказывала другие подробности дела.

Тем временем сама Анастасия Волк, адвокат Виталия Бережного, указывает на то, что кто-то нарушил тайну совещания присяжных и расследовать нужно именно это.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что обвиняемый в убийстве восьмилетней Насти Муравьевой Виталий Бережной отказался от признательных показаний и заявил, что его пытали током.