В Тюменской области трижды судимый за пьянство за рулём водитель вылетел в кювет

В Сладковском районе пьяный мужчина вылетел с трассы на ВАЗе.
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
В Сладковском районе Тюменской области в аварию попал на редкость упорный водитель: ранее он уже был трижды судим за вождение в пьяном виде. Мужчина был пьян и на этот раз. При этом степень алкогольного опьянения не оставила вопросов о том, почему случилось ДТП: алкотестер на освидетельствовании показал наличие 1,44 промилле в крови 37-летнего мужчины.
Ранее мужчина трижды был судим за вождение в пьяном виде.
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
Автомобиль ВАЗ2114, которым управлял алко-водитель, сегодня съехал в кювет и опрокинулся на 89-м километре автодороги Ишим-Маслянка-Сладково.
В ДТП пострадал 64-летний пассажир ВАЗ.
В ДТП пострадал 64-летний пассажир.
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
«Комсомольская правда — Тюмень» ранее писала о том, что спровоцировавший ДТП на трассе под Тюменью мужчина выдохнул в алкотестер 1,33 промилле.