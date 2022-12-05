В Тюменской области трижды судимый за пьянство за рулём водитель вылетел в кювет

В Сладковском районе пьяный мужчина вылетел с трассы на ВАЗе. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Сладковском районе Тюменской области в аварию попал на редкость упорный водитель: ранее он уже был трижды судим за вождение в пьяном виде. Мужчина был пьян и на этот раз. При этом степень алкогольного опьянения не оставила вопросов о том, почему случилось ДТП: алкотестер на освидетельствовании показал наличие 1,44 промилле в крови 37-летнего мужчины.

Ранее мужчина трижды был судим за вождение в пьяном виде. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Автомобиль ВАЗ2114, которым управлял алко-водитель, сегодня съехал в кювет и опрокинулся на 89-м километре автодороги Ишим-Маслянка-Сладково.

В ДТП пострадал 64-летний пассажир ВАЗ.

В ДТП пострадал 64-летний пассажир. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

«Комсомольская правда — Тюмень» ранее писала о том, что спровоцировавший ДТП на трассе под Тюменью мужчина выдохнул в алкотестер 1,33 промилле.