Спровоцировавший ДТП на трассе под Тюменью мужчина выдохнул в алкотестер 1,33 промилле

В Тюмени пьяный водитель устроил ДТП на трассе. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области на 29-м километре автодороги Тюмень – Боровский – Богандинский столкнулись автомобили «Киа» и «Мерседес». 40-летний водитель «Киа» выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП. В столкновении никто не пострадал.

По показаниям алкотестера уровень алкоголя в крови водителя «Киа» составил 1,33 мг на литр. Мужчина ехал из Винзилей к брату. На водителя «Киа» составлены административные материалы за пьяное вождение и выезд на встречную полосу. Обстоятельства ДТП выясняются.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что в первый день зимы на дорогах области произошло 4 ДТП, в которых пострадали 5 человек.